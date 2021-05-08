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    اقتصاد


    ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ في العاصمة

    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢١ [٢١:٢٦]

    باكو، 8 مايو، أذرتاج

    كان مؤشر اسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ خلال شهر مارس العام الحالي مسجل بنسبة 7ر101 في المائة قياسا الى شهر فبراير السابق.

    أفادت أذرتاج عن بيان هيئة الاحصاء أن مؤشر اسعار المستهلك للمنتجات المذكورة خلال فترة يناير – مارس العام الجاري مسجل بنسبة 8ر104 في المائة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.

    AZERTAG.AZ :ارتفع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ في العاصمة
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