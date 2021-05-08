توران طاووس يدرك التعادل بهدف قاتل أمام صباح الرديف مضيفه

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تعادل صباح الرديف باكو مع توران طاووس ضيفه بثلاثة اهداف لكل منهما في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 122 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا في باكو قادها الحكم الله وردييف دون حضور جماهير.

وسجل اهداف صاحب الأرض عيسى زاده د40 وعبد الله د43 وجمال د73 ورد عليها جعفروف د23 من ركلة الجزاء ود85 ود90+2.

وعاقب الحكم لاعبا من صباح الرديف و4 لاعبين من توران بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الشوط الاول و7 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذا العادل ظل الناديان بموقعهما توران طاووس ثالثا برصيد 48 نقطة وصباح الرديف رابعا برصيد 42 نقطة.