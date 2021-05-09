أناما تكشف عن 9 خطوط لزرع الالغام على بعد 5ر1 كم عن خط التماس السابق بمحافظة فضولي المحررة

فضولي، 8 مايو، أذرتاج

كشفت الوكالة الأذربيجانية لتطهير الألغام أناما عن 9 خطوط لزرع الألغام على بعد 5ر1 كم عن خط التماس السابق بمحافظة فضولي المحررة وقد تم تطهير جزء الطريق السريع الجديد الواصل بين فضولي واحمد بيكلي الذي يمر من خلالها من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

أفادت أذرتاج عن مدد محمدوف مدير عمليات فريق تطهير الألغام العالمة في المنطقة لأناما قوله إن اخطر المناطق تهلكة تشمل على 13 كم وقد شق ممر على بعد 8 كم منها والقسم المطهر يربط بين قرى ألخانلي وقراخان بيكلي وميرزا جمالي بمحافظة فضولي واكتشفت الالغام مختلفة الانواع في الاراضي المطهرة.