قراباغ الرديف يتغلب على كشلة الرديف

باكو، 8 مايو، أذرتاج

تغلب قراباغ الرديف أغدام على كشلة الرديف باكو ضيفه بثلاثة اهداف مقابل واحد في الجولة الخامسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 123 المنظمة على ملعب أسكو أرينا في باكو قادها الحكم بايراموف دون حضور جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض فرجوف د10 ود22 وموسى زاده د45+1 فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه من الضيف من طرف محمودوف د89.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة يحتل قراباغ الرديف المركز الخامس برصيد 34 نقطة بينما يتبعه كشلة الرديف سادسا برصيد 27 نقطة.