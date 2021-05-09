وحدة عسكرية وقيادة حدودية جديدة بمحافظة قبادلي في حدود أرمينيا تباشر فعاليات خدمية قتالية

قبادلي، 9 مايو، أذرتاج

باشرت وحدة عسكرية وقيادة حدودية جديدة في اراضي محافظة قبادلي عند حدود أرمينيا فعاليات خدمية قتالية 9 مايو اليوم.

أفادت أذرتاج عن بيان جهاز حرس الحدود أن نائب قائد حرس الحدود اللواء أزاد علي اكبروف ألقى كلمة في حفل منظم بهذه المناسبة نقل فيها تحيات وتهاني رئيس حرس الحدود الفريق اول ائلتشين قولييف بمناسبة بدء نشاط الوحدة العسكرية والقيادة الحدودية الى الموظفين وأفراد الوحدة.

واكد في خطابه على أن جهاز حرس الحدود يواصل اقامة مخافر حدودية جديدة لدى اراضي البلد المحررة من الاحتلال بما يصب في الدفاع عن حدود البلد وبناء البنية التحتية الحديثة لحماية الحدود الدولية تحت قيادة الرئيس القائد الاعلى إلهام علييف. وقال إن تاريخ حرس الحدود يعود الى اهتمام ودقة الزعيم القومي العام حيدر علييف الذي وضع مهفوم حماية الحدود الوطنية مشيرا الى أن تدشين الوحدة الجديدة عشية الذكرى السنوية الـ98 لميلاده حدث مهم ايضا.

وزاد أن افتتاح الوحدة الجديدة يوم 9 مايو يوم الانتصار على الفاشية في الحرب العالمية الثانية باحياء ذكرى ضحايا الحرب الاذربيجانيين كثيري العدد الذين قاتلوا في سبيل الوطن بالبسالة والشجاعة حدث يلقى الاهتمام الكبير على حد ذاته.

واشار الى تدشين 10 وحدات عسكرية قتالية حدودية خلال الشهرين الاخيرين لدى الاراضي المحررة الأذربيجانية تعزز قدرة حرس الحدود في حماية حدود الوطن الغالي.

وبعد قص الشريط الرمزي ايذانا بافتتاح الوحدة العسكرية الجديدة تفقد المشاركون الظروف الممهدة لدى الوحدة العسكرية والقيادة الحدودية الجديدة لتنظيم خدمة قتالية لها وتعرفوا الى غرف خدمية والوسائل التقنية والفنية ومراكب النقل والقتال.