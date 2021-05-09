سومغايت يتغلب على كشلة باكو مضيفه بهدف دون رد

باكو، 9 مايو، أذرتاج

تغلب سومغايت على كشلة باكو مضيفه بهدف يتيم في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 101 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم أحمدوف دون حضور جماهير.

وجاء هدف الضيف من طرف صادقوف د78 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ومثلهم من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأخير استئناف المباراة.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز عزز سومغايت موقعه ثالثا برصيد 36 نقطة فيما ظل كشلة ثامنا برصيد 23 نقطة.