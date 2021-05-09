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    نفطجي يدمر صبائل برباعية ويخطف الزعامة بزيادة مباراة
    النجم الياباني هوندا يسجل هدفه الثاني

    ٠٩.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٢:١٤]

    باكو، 9 مايو، أذرتاج

    تغلب نفطجي باكو على صبائل باكو مضيفه بأربعة اهداف دون رد في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 102 المنظمة على ملعب أسكو أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم مسييف دون حضور جماهير.

    وسجل أهداف الضيف ستانكوفيتش د13 ويوسف د62 وهوندا د72 وعلي اصغروف د79 من ركلة الجزاء.

    وعاقب الحكم لاعبيْن من صبائل و3 لاعبين من نفطجي بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

    وما اضاف الحكم وقتا بدل الضائع الى لشوط الاول بينا اضاف 6 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز خطف نفطجي زعامة الترتيب برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فيما تراجع صبائل الى المركز السابع برصيد 24 نقطة.

     

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي يدمر صبائل برباعية ويخطف الزعامة بزيادة مباراة
    النجم الياباني هوندا يسجل هدفه الثاني
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