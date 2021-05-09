زيرة يتعادل مع غابالا سلبيا

باكو، 9 مايو، أذرتاج

تعادل زيرة باكو مع غابالا ضيفه سلبيا في الجولة السادسة والعشرين بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 104 المنظمة على ملعب مجمع زيرة الرياضي في قصبة زيرة بالعاصمة باكو قادها الحكم أقايف دون حضور جماهير.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و3 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا التعادل انخفض زيرة الى المركز الرابع برصيد 35 نقطة فيما تراجع غابالا الى المركز السادس برصيد 25 نقطة.