نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج) شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل افتتاح مدرج جديد في مطار نخجيوان الدولي. أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الجمهورية احيط علما بالاعمال المقامة في انشاء المدرج الجديد للمطار.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مدرج جديد للمطار

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده