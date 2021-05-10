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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مدرج جديد للمطار

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٠٤]

    نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج)

    شارك الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 10 مايو في حفل افتتاح مدرج جديد في مطار نخجيوان الدولي.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس الجمهورية احيط علما بالاعمال المقامة في انشاء المدرج الجديد للمطار.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح مدرج جديد للمطار
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