نخجيوان، 10 مايو (أذرتاج) أقيم حفل افتتاح مستشفى مركزي للحامية العسكرية في نخجيوان. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني القائد الأعلى للقوات المسلحة شارك في حفل الافتتاح. قدم قائد الجيش النخجيواني الجنرال كرم مصطفايف تحية عسكرية لرئيس الجمهورية. قدم رئيس المجلس الأعلى لجمهورية ناخجيوان ذاتية الحكم واصف طالبوف الى رئيس جمهورية أذربيجان معلومات عن الاعمال المقامة.

AZERTAG.AZ : افتتاح مستشفى مركزي للحامية العسكرية في نخجيوان

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