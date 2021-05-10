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    علم وتعليم


    الهند تعلن منحة دراسية لمواطني أذربيجان

    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٤٤]

    باكو، 10 مايو (أذرتاج)

    أعلن مجلس العلاقات الثقافية الهندي منحة دراسية لمواطني أذربيجان للدراسة في الجامعات المختلفة للبلد.

    أفادت وكالة أذرتاج ان المنحة الدراسية تشمل الدراسة في مستويات الباكالورس والماجستر والدكتوراه في التخصصات المختلفة. آخر موعد لتقديم الطلب 30 مايو. يمكن التعرف على تفاصيل المنحة الدراسية في موقع رسمي لوزارة التعليم.

    AZERTAG.AZ : الهند تعلن منحة دراسية لمواطني أذربيجان
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