توقيع خطة مشاورات لعامي 2021-2022 بين وزارتي خارجية أذربيجان وروسيا
AzerTAg.az
١١.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٥٦]
باكو، 11 مايو (أذرتاج)
تم التوقيع على خطة مشاورات لعامي 2021-2022 بين وزارتي خارجية جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية.
أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة وقع عليها الوزير الاذربيجاني جيهون بايراموف والوزير الروسي سيرغي لافروف.
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