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    توقيع خطة مشاورات لعامي 2021-2022 بين وزارتي خارجية أذربيجان وروسيا

    ١١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٥‎٦]

    باكو، 11 مايو (أذرتاج)

    تم التوقيع على خطة مشاورات لعامي 2021-2022 بين وزارتي خارجية جمهورية أذربيجان وروسيا الاتحادية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة وقع عليها الوزير الاذربيجاني جيهون بايراموف والوزير الروسي سيرغي لافروف.

    AZERTAG.AZ :توقيع خطة مشاورات لعامي 2021-2022 بين وزارتي خارجية أذربيجان وروسيا
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