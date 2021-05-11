جيهون بايراموف: العلاقات بين أذربيجان وروسيا تحمل طابعا استراتيجيا

باكو، 11 مايو (أذرتاج)

تحمل العلاقات بين أذربيجان وروسيا طابعا استراتيجيا. يربطنا التاريخ المشترك واهم جزئه هو الانتصار على الفاشية.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عقب لقائهما في 11 مايو.

قال الوزير: "نثق في ان تساهم الزيارات المتبادلة الرفيعة المستوى عن كثب في مواصلة الحوار. إن تطوير العلاقات الثنائية تقوم على أساس قانوني وطيد. ثمة حوالي 230 وثيقة تنظم علاقاتنا. والوثائق الأخرى العديدة رهن التحضير."

أشار بايراموف في حديثه الى أهمية عمل اللجنة الحكومية المشتركة في تعزيز التعاون بين البلدين. أضاف : "من الضروري تحقيق الاتفاقات التي تم التوصل اليها في اللقاء الأخير بموسكو لوقف التراجع الناشئ في حجم التبادل التجاري بسبب الجائحة. أصبحت الجائحة ابتلاء يجرب متانة علاقاتنا الى جانب تحديها امام الجميع. نثق في نجاحنا في هذا الامتحان. نشكر الجانب الروسي على ارسال خبراء ولقاح الينا."