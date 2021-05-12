الرئيس الأذربيجاني يرسي حجر أساس مسجد جديد في شوشا

شوشا، 12 مايو (أذرتاج)

أرسي حجر الأساس لمسجد جديد في شوشا في 12 مايو.

شارك في الحفل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتاهما ليلى علييفا وآرزو علييفا.

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ان القرار عن انشاء مسجد جديد في شوشا قد صدر منذ وقت. يجب الذكر ان مدينة شوشا كانت فيها 17 مسجدا ودمرها العدو اللدود. بقيت 3 مساجد وهي في حالة مدمرة : مسجد يوخاري جوهر آغا ومسجد آشاغي جوهر آغا ومسجد سعاتلي. بتوجيهات من الرئيس الاذربيجاني يجرى ترميمها.

قد استكملت اعمال ترميم مسجد يوخاري جوهر اغا. سينشأ مسجد جديد في تصميم نجمة بشكل رقم ثماني احتراما لرمز تحرير شوشا في 8 نوفمبر. ستكون للمسجد مئذنتان بشكل رقم 11. هذا يرمز الى تحرير شوشا وقره باغ بالكامل في الشهر الحادي عشر. سينشأ المسجد في أعلى نقطة في شوشا للسيطرة على منظر المدينة.