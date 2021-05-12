  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس الأذربيجاني يرسي حجر أساس مسجد جديد في شوشا

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٠٨]

    شوشا، 12 مايو (أذرتاج)

    أرسي حجر الأساس لمسجد جديد في شوشا في 12 مايو.

    شارك في الحفل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتاهما ليلى علييفا وآرزو علييفا.

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها بهذه المناسبة ان القرار عن انشاء مسجد جديد في شوشا قد صدر منذ وقت. يجب الذكر ان مدينة شوشا كانت فيها 17 مسجدا ودمرها العدو اللدود. بقيت 3 مساجد وهي في حالة مدمرة : مسجد يوخاري جوهر آغا ومسجد آشاغي جوهر آغا ومسجد سعاتلي. بتوجيهات من الرئيس الاذربيجاني يجرى ترميمها.

    قد استكملت اعمال ترميم مسجد يوخاري جوهر اغا. سينشأ مسجد جديد في تصميم نجمة بشكل رقم ثماني احتراما لرمز تحرير شوشا في 8 نوفمبر. ستكون للمسجد مئذنتان بشكل رقم 11. هذا يرمز الى تحرير شوشا وقره باغ بالكامل في الشهر الحادي عشر. سينشأ المسجد في أعلى نقطة في شوشا للسيطرة على منظر المدينة.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يرسي حجر أساس مسجد جديد في شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١١.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]
    لرئيس الأذربيجاني يهنئ الشعب الاذربيجاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]
    تدشين مركز نخجيوان للتلقيح الصناعي
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٢]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد سير انشاء محطة اوردوباد الكهرمائية
    ١٠.٠٥‎.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين الطريق البري جولفا-اوردوباد