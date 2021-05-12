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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتذوق ماء عين "خان قيزي" بعد ترميمها في شوشا

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:١٩]

    شوشا، 12 مايو (أذرتاج)

    زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتاهما ليلى علييفا وآرزو علييفا عين ماء "خان قيزي" (بنت الخان) في شوشا.

    أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة وافراد اسرته تذوقوا ماء عين "خان قيزي".

    قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها امام العين ان العدو اللدود قد جفف هذا العين. لكننا قمنا بترميم عين "خان قيزي".

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتذوق ماء عين "خان قيزي" بعد ترميمها في شوشا
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    الرئيس إلهام علييف يتذوق ماء عين "خان قيزي" بعد ترميمها في شوشا الرئيس إلهام علييف يتذوق ماء عين "خان قيزي" بعد ترميمها في شوشا