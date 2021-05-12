الرئيس الأذربيجاني والسيدة الأولى يشاركان في حفل افتتاح مهرجان "خاري بلبل" في شوشا

شوشا، 12 مايو (أذرتاج)

انطلق اليوم في مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي.

أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتاهما ليلى علييفا وآرزو علييفا شاركوا في مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي في مضمار شوشا (جيدير دوزو).

قال الرئيس الأذربيجاني في كلمة ألقاها في افتتاح مهرجان "خاري بلبل" ان المهرجان الحالي الذي ينظم لأول مرة بعد وقت طويل كرس للذكرى الخالدة لشهدائنا. سينظم مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي كل عام في شوشا. يشارك في هذا المهرجان ممثلو الشعوب القاطنة في أذربيجان. لأن ممثلي كل الشعوب القاطنة في أذربيجان شاركوا في عمليات تحرير أراضي أذربيجان. شوشا ثروة وطنية للشعب الاذربيجاني. شوشا مدينة اذربيجانية قديمة. سنحتفل في العام القادم بذكرى مرور 270 عام من انشاء شوشا. بنى بناه علي خان شوشا عام 1752. قال الرئيس: سنعيد إعمار مساجد شوشا وسننشئ مساجد جديدة فيها. قد أرسي حجر الأساس لمسجد جديد في شوشا في عيد الفطر المبارك اليوم. اليوم ورد الماء الى عين "خان قيزي نتاوان" التي جففها الأرمن. كل هذا يحمل مغزى رمزيا كبيرا".

بعد كلمة الرئيس الأذربيجاني انطلق مهردان "خاري بلبل" الموسيقي.