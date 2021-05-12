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    أذربيجان: تسجيل 558 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 13 شخصا

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢١ [١٧:٤٦]

    باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 558 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1454 مصاب هذا المرض وتوفي 13 شخصا مصابا بالفيروس.

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 328 ألف و159 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 309 ألف و771 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4726 مريض منهم ويستمر علاج 13662 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و353 ألف و167 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7155 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ : أذربيجان: تسجيل 558 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19 ووفاة 13 شخصا
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