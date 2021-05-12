أذربيجان: تطعيم مليون و727 ألف و510 شخص بلقاح كورونا حتى الآن

باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 21 ألف و604 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 12 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 5008 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و16 الف و596 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و727 ألف و510 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و14 ألفا و495 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و713 الف و15 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.