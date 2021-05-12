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    اقتصاد


    جورجيا تشتري 6.2 في المائة من وقود الطائرات من أذربيجان

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢١ [٢٠:١٧]

    تبليسي، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    اشترى جورجيا 6.2 في المائة من وقود الطائرات من أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان جورجيا استوردت ألف طن من وقود الطائرات.

    انخفض الحجم الإجمالي لوقود الطائرات الذي قدمته جورجيا بنسبة 16.9 في المائة على أساس سنوي وبلغ 16.9 ألف طن خلال 4 أشهر.

    AZERTAG.AZ :جورجيا تشتري 6.2 في المائة من وقود الطائرات من أذربيجان
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