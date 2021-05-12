جورجيا تشتري 6.2 في المائة من وقود الطائرات من أذربيجان
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
تبليسي، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)
اشترى جورجيا 6.2 في المائة من وقود الطائرات من أذربيجان خلال أشهر يناير – أبريل من العام الجاري.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اتحاد مستوردي البترول الجورجيين ان جورجيا استوردت ألف طن من وقود الطائرات.
انخفض الحجم الإجمالي لوقود الطائرات الذي قدمته جورجيا بنسبة 16.9 في المائة على أساس سنوي وبلغ 16.9 ألف طن خلال 4 أشهر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٤٠]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٢:٠٤]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:٢٢]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٣٦]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٢١]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٢٠]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢٩]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢٦]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٠١:٢٢]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢١]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٣٧]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٣]
٠٧.٠٥.٢٠٢١ [١٣:٢٨]
٠٦.٠٥.٢٠٢١ [١٥:١٢]
٠٤.٠٥.٢٠٢١ [٢٠:١٦]
٢١.٠٤.٢٠٢١ [٢٢:٠٩]
٠٦.٠٣.٢٠٢١ [٢٠:٢٣]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:٣٧]
١١.٠٢.٢٠٢١ [٢٠:١٧]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [١٨:١٠]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٥]
١١.٠٥.٢٠٢١ [١٩:٣١]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٤٤]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٣٠]
٠٩.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٠٦]
٠٨.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٢١]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [١٨:٢٦]
١٢.٠٥.٢٠٢١ [١٢:٥٣]
١١.٠٥.٢٠٢١ [٢١:٥٢]
١٠.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك