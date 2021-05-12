الرئيس إلهام علييف: بعد ذلك سيقام مهرجان "خاري بلبل" في شوشا كل عام

باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

لقد استعددنا لهذا التقليد الرائع وبعد ذلك سيقام مهرجان "خاري بلبل" في شوشا كل عام.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطابه في حفل افتتاح مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي في مدينة شوشا العاصمة الثقافية لأذربيجان.

قال رئيس الدولة: "يشمل مهرجان هذا العام ممثلي الشعوب التي تعيش في أذربيجان. يشارك في المهرجان ممثلو الشعوب المختلفة التي تعيش في بلدنا. أعطيت هذه التوصية لمؤسسة حيدر علييف المنظمة للمهرجان، لأن ممثلي كل الشعوب القاطنة في أذربيجان لهم نصيب كبير في الانتصار على الحرب الوطنية. أظهرت الحرب الوطنية مرة أخرى أن جميع الشعوب في أذربيجان تعيش في ظروف الصداقة والأخوة والتضامن وقد أثبتت هذه الحرب التي استمرت 44 يوما مرة أخرى أن هناك وحدة وطنية وتضامنا وطنيا في بلدنا.