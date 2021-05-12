صباح الرديف يتغلب على نفطجي الرديف زعيم الترتيب مضيفه

باكو، 12 مايو، أذرتاج

تغلب صباح الرديف باكو على نفطجي الرديف باكو زعيم الترتيب مضيفه بثلاثة اهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 130 المنظمة على ملعب الخطوط الجوية التركية بالعاصمة باكو قادها الحكم رجبوف دون حضور جماهير.

وسجل هدفي صاحب الارض نصيرلي د52 وجمالوف د59 ورد عليهما محرملي د45+1 وأقجابيكوف د80 وقولييف د84 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من نفطجي الرديف و5 لاعبين من صباح الرديف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

واضاف الحكم دقيقتين بدلتي الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الشوط الثاني.

بهذا الفوز حسم صباح الرديف موقعه رابعا برصيد 45 نقطة فيما يتصدر نفطجي الرديف الترتيب برصيد 61 نقطة.