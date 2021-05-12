توران طاووس يخسر أمام زاقاتالا ضيفه

طاووس، 12 مايو، أذرتاج

خسر توران طاووس أمام زاقاتالا ضيفه بهدف مقابل هدفين في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 129 المنظمة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم إسماعيللي دون حضور جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض من طرف جعفروف د20 وهدفا الضيف من قدمي عروجلي د8 واسماعيلوف د24.

وعاقب الحكم 4 لاعبين من صاحب الارض ولاعبا من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم وتأجيل استئناف المباراة.

واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز حسم زاقاتالا وصيف الترتيب برصيد 56 نقطة فيما ظل توران بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة.