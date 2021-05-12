قراداغ لوكباتان يفوز على الجيش الرياضي

لوكباتان، باكو، 12 مايو، أذرتاج

فاز قراداغ لوكباتان على الجيش الرياضي ضيفه بثلاثة أهداف مقابل واحد في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 128 المنظمة على ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي الرياضي بقصبة لوكباتان للعاصمة باكو قادها الحكم رحيموف دون حضور جماهير.

وسجل أهداف صاحب الارض سمير د11 وجاود د14 وصابر د72 فيما جاء هدف حفظ ماء وجه الضيف من طرف نصيبوف د74.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والاحتجاج على قرار الحكم فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء المباشرة د47 عن مخالفة صارخة للقواعد.

ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 5 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع قراداغ لوكباتان الى المركز السابع برصيد 26 نقطة بينا استقر الجيش الرياضي بالمركز العاشر برصيد 20 نقطة.