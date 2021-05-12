قراباغ الرديف يخسر أمام سومغايت الرديف بهدف

سومغايت، 12 مايو، أذرتاج

خسر قراباغ الرديف اغدام امام سومغايت الرديف مضيفه بهدف يتيم في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 127 المنظمة على ملعب كابتال بنك أرينا في سومغايت قادها الحكم بكروف دون حضور جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض من طرد طاهر د71.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض و3 لاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد لاعبا من الضيف بالبطاقة الحمراء د85.

واضاف الحكم 4 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و4 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذا الفوز ارتفع سومغايت الرديف الى المركز التاسع برصيد 21 نقطة فيما ظل قراباغ الرديف بالمركز الخامس برصيد 34 نقطة.