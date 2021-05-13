كشلة الرديف يتغلب على كبز كنجة

باكو، 13 مايو، أذرتاج

تغلب كشلة الرديف باكو على كبز كنجة بهدفين مقابل هدف في الجولة السادسة والعشرين بدوري الدرجة الاولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 126 المنظمة على ملعب أي أس كا أرينا بالعاصمة باكو قادها الحكم حمزة زاده دون حضور جماهير.

وسجل هدفي صاحب الارض سمير د3 ود15 ورد عليهما أميل د49.

وعاقب الحكم لاعبيْن من صاحب الارض ومثلهما من الضيف بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأجيل استئناف المباراة.

ولم يضف الحكم وقتًا بدل الضائع الى الفترة الاولى فيما اضاف 6 دقائق الى الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة استقر كشلة الرديف بالمركز السادس برصيد 30 نقطة فيما ظل كبز بالمركز الثامن برصيد 25 نقطة.