وزيرا الخارجية الأذربيجاني والروسي يبحثان عبر مكالمة هاتفية التوتر الناشب عند حدود أذربيجان وارمينيا
AzerTAg.az
١٣.٠٥.٢٠٢١ [٢٣:٥٩]
باكو، 13 مايو، أذرتاج
جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الروي سيرغي لافروف.
أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزيرين تبادلا وجهات نظر حول التوتر الناشب عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.
وشدد الطرفان على ضرورة حل سياسي ودبلوماسي لأي توتر يمكن نشوبه.
وأكد الوزيران على وجوب تحقيق البيانات الثلاثية من اجل ضمان السلم في المنطقة.
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