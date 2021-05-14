باكو، 14 مايو، أذرتاج زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برفقة السيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتيهما ليلى علييفا وأرزو علييفا 13 مايو مسجد يوخاري جوهر أقا في شوشا. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة والسيدة الاولى احيطا علما بأعمال الاصلاح والترميم المقامة لدى المسجد. وقيل إن اعمال الاصلاح والترميم بالمسجد تنفذ من قبل مؤسسة حيدر علييف الخيرية. هذا المسجد المبني خلال 1768-1769م تعرض للهمجية والوحشية الأرمينية خلال سنوات الاحتلال.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور مسجد يوخاري جوهر أقا في شوشا

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