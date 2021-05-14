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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني والرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٢٣]

    باكو، 14 مايو، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في أوروبا وزيرة الخارجية السويدية أن لينده.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادلا وجهات نظر حول التوتر الناشب عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

    وتم التأكيد على وجوب الامتثال بالبيانات الثلاثية.

    AZERTAG.AZ :مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني والرئيس الحالي لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا
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