خارجية أذربيجان: نوصي دوائر أرمينيا السياسية العسكرية بعدم توتير الاوضاع في المنطقة بدون أساس

باكو، 14 مايو، أذرتاج

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية إن قوات حرس الحدود الأذربيجانية ترابط بمواقع خاصة بالبلد بتحسن ظروف الطقس لدى المناطق ذات التضاريس الجبلية الصعبة والمعقدة والمناخ الشتوي الصارم لدى المناطق المتاخمة للحدود مع أرمينيا في اراضي محافظتي لاتشين وكلبجار المحررتين من الاحتلال وفقا للبيان الثلاثي الموقع عليه في 10 نوفمبر عام 2020م. وتجري هذه العملية بنظام عادي ومنظم.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن تدابير تعزيز نظام حماية الحدود المنفذة ضمن سلامة اراضي أذربيجان تقام على اساس الخرائط التي تحدد خط الحدود بين أرمينيا وأذربيجان والتي توجد بين ايدي الطرفين. ومنذ وقت استعادة الاستقلال لم تكن بين الدولتين حدود دولية للأسباب المعلومة ولهذا السبب يدور الحديث حاليا عن عملية فنية معقدة ترافق لها اختلافات في الاراء بين الطرفين.

ومن المستغرب أن أرمينيا تصدر بيانات مستفزة بشأن هذه العملية وهي ترد فعلا غير مماثل. ونعتبر أنه من المرفوض استغلال هذه القضية من قبل الدوائر الرسمية للأغراض السياسية في الاوضاع ما قبل الانتخابات في أرمينيا.

واوفدت قيادة جهاز حرس الحدود الأذربيجاني الى المنطقة منذ يوم 12 مايو وتجرا محادثات مع جهات ذات الصلة بحرس الحدود للطرف المقابل وتتخذ خطوات ترمي الى تطبيع الاوضاع.

وإذ نوصي الدوائر السياسية العسكرية في أرمينيا بعدم الشعور بالقلق وبقبول حقائق نظام حرس الحدود الدولية على طول خطوط الحدود التي تمر من خلال محافظات زنكيلان وقبادلي ولاتشين وكلبجار الأذربيجانية وبعدم توتير الاوضاع في المنطقة بدون أساس. ويمكن أن تناقش مثل هذه الحالات عبر اتصالات متبادلة بين جنود كلا الطرفين لحلها ويجب أن يكون على هذا النحو.

وبدورها ما برحت أذربيجان ملتزمة بإزالة التوتر في المنطقة المذكورة وتناشد اتخاذ خطوات مناسبة في هذا المجال.