باكو، 14 مايو، أذرتاج اتصل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومرد توكايف 13 مايو هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. أفادت أذرتاج أن الرئيس الكازاخي هنأ رئيس الدولة وشعب أذربيجان بمناسبة عيد الفطر ناقلا تمنياته للأمن والأمان والسعادة. وعبر الرئيس الأذربيجاني عن الامتنان من الاهتمام والتهنئة مهنئا بدوره قاسم جومرد توكايف وشعب كازاخستان بمناسبة عيد الفطر متمنيا الرفاه والازدهار. وافاد رئيسا الدولتين يقينهما من مواصلة تعزز علاقات الصداقة المتزايدة نموا بين أذربيجان وكازاخستان متبادلين الاراء حول آفاق العلاقات. وتم التأكيد خلال المكالمة الهاتفية على التعاون الناجح الذي يحققه البلدان ضمن المجلس التركي.

AZERTAG.AZ : بيان مكتب الإعلام الرئاسي

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