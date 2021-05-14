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    مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٢:٢١]

    شوشا، 14 مايو، أذرتاج

    اختتم مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم بمبادرة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف من قبل مؤسسة حيدر علييف على مضمار شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية بالحفلة الموسيقية المهيبة 13 مايو.

    أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا وارزو علييفا شاهدوا أداء الفنانين والمطربين.

    بعد اختتام المهرجان اجتمع الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا برجالات الفنون والفنانين والمطربين المشاركين في المهرجان. وقال الجميع في مضمار شوشا إن "قراباغ هي أذربيجان!"

    AZERTAG.AZ :مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور
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    مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور مهرجان "خاري بلبل" الموسيقي المنظم على مضمار شوشا يختتم بالحفلة الموسيقية المهيبة – صور