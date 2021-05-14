أذربيجان: تطعيم 13107 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 14 مايو، أذرتاج

قال مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 13 ألفا و 107 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان خلال 14 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء أن 3127 شخص منهم تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و9980 شخص ضمن المرحلة الثانية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء إن عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد يبلغ مليونا و 761 ألف و 632 جرعة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد ومنهم مليون و22 ألفا و479 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و739 الف و153 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.