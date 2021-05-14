أذربيجان: تسجيل 326 حالة جديدة للإصابة بكوفيد 19

باكو، 14 مايو، أذرتاج

سجلت إصابة 326 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 1262 مصاب هذا المرض وتوفي 12 شخصا مصابا بالفيروس.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء في بيان انه تم تسجيل 328 ألف و994 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 312 ألف و 460 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 4754 مريض منهم ويستمر علاج 11780 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية 3 ملايين و 368 ألف و 394 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 7494 فحص طبي.