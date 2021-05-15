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    سياسة


    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذبيجاني والامين العام لجهاز أوروبا للفعاليات الخارجية

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:١٠]

    باكو، 15 مايو، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية 14 مايو بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والامين العام لجهاز أوروبا للفعاليات الخارجية ستيفانو ساننينو.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادلا الاراء حول التوتر الناشب عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

    وأحاط الوزير بايراموف محاوره علماً بالاوضاع الراهنة في المنطقة مؤكدا على التزام أذربيجان بازالة التوتر بالمنطقة.

    واشار الطرفان الى وجوب حل مثل هذه الاوضاع المتوتر سياسيا ودبلوماسيا.

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