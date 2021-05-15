أورو 2020م: عرض تذاكر 4 مباريات تستضيفها عاصمة أذربيجان باكو للبيع

باكو، 15 مايو، أذرتاج

تذاكر 4 مباريات تستضيفها عاصمة أذربيجان باكو ضمن بطولة كأس أوروبا لكرة القدم نسختها 2020م تعرض للبيع ابتداء من 15 مايو الجاري.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم أن جدول مراكز عرض التذاكر للبيع كالآتي:

- الكشك رقم 1 – على عنوان شارع رسول زاده رقم 3، باكو

- الكشك رقم 2 على عنوان تقاطع شارعي بلبل ونظامي، باكو

- الكشك رقم 3 على عنوان شارع عذير حاجي بيكلي رقم 69خ، باكو

- الكشك رقم 4 على عنوان مركز "أسان خدمة" رقم 1 الواقع في شارع حسن علييف رقم 36، باكو

- الكشك رقم 5 على عنوان مركز "أسان خدمة" رقم 2 الواقع على شارع 8 نوفمبر، المول أماي، باكو

- الكشك رقم 6 على عنوان مركز "أسان خدمة" رقم 3 الواقع على شارع عباس ميرزا شريف زاده رقم 157، حي ياسامال، باكو

كما يمكن شراء التذاكر عن طريق الموقع الالكتروني http://www.iticket.az/2020 .

واشار الى أن أسعار التذاكر تتراوح بين التصانيف المحددة الآنف ذكرها أسفله:

- التصنيف الاول – 250 مانات

- التصنيف الثاني – 150 مانات

- التصنيف الثالث – 60 ماناتًا

هذا ونعيد للذاكرة الجدول الزمني للمباريات التي تنظم لدى ملعب باكو الاولمبي ضمن أورو 2020م:

المجموعة الأولى

12 يونيو، الساعة 17:00

ويلز – سويرا

16 يونيو، الساعة 20:00

تركيا – ويلز

20 يونيو، الساعة 20:00

تركيا – سويسرا

مرحلة ربع النهائي

3 يوليو، الساعة 20:00

زوج المباراة سيتحدد بعد انتهاء مرحلة المجموعات