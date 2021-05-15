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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٠٠:٥‎١]

    باكو، 15 مايو، أذرتاج

    اتصل رئيس جمهورية أفغانستان الاسلامية محمد أشرف غني 14 مايو هاتفيا برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وهنأ الرئيس الأفغاني رئيس الدولة وشعب أذربيجان بمناسبة عيد الفطر ونقل تمنياته الرفاهية والازدهار.

    وعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على الاهتمام والتهنئة للرئيس الأفغاني مهنئا بدوره محمدا أشرف غني وشعب افغانستان بمناسبة عيد الفطر متمنيا السلم والامن والامان.

    ورفع الرئيس الافغاني رفعا آخر الشكر لرئيس الدولة على الدعم الذي تقدمه أذربيجان لبلاده. واعرب الرئيس الأذربيجاني عن الشكر لمحمد اشرف غني على الدعم المقدم من جانب افغانستان لاذربيجان خلال الحرب الأرمينية الأذربيجانية.

    واشير خلال المكالمة الهاتفية الى الارتياح من تطور علاقات الصداقة بين أذربيجان وافغانستان مع التعبير عن يقين من مزيد من تعزز العلاقات الثنائية.

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