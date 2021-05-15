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    مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأذربيجاني والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون اوروبا وأوراسيا

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٠١:١٩]

    باكو، 15 مايو، أذرتاج

    جرت مكالمة هاتفية 14 مايو بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والقائم باعمال مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب ريكير.

    أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الطرفين تبادل وجهات نظر حول الاوضاع الراهنة بالمنطقة والتوتر الناشب عند الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

    وتم التشديد على وجوب حل مثل هذه التوترات عن طريق دبلوماي ومن خلال محادثات.

    واكد الوزير بايراموف على التزام أذربيجان بازالة التوتر في المنطقة. واستلفت اهتمام محاوره الى أن جمهورية أذربيجان أوفدت الى المنطقة قيادة حرس الحدود الأذربيجانية خلال بضع ساعات من اجل حل التوتر الناشب عند الحدود خلال أقرب وقت ممكن والى اجراء محادثات مع الجانب المقابل.

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