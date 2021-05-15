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    سياسة


    وزير الدفاع يتفقد وحدات الدفاع الجوي المرابطة عند الاراضي المحررة من الاحتلال

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [٠١:٢٧]

    باكو، 15 مايو، أذرتاج

    زار وزير الدفاع ذاكر حسنوف وحدات الدفاع الجوي المرابطة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير تعرف على الظروف المهيأة للأفراد والجنود وتفقد محطا الرادار متعددة الاغراض والاسلحة ومعدات قتالية.

    واعطى وزير الدفاع توجيهات واوامر بشأن الحفاظ على قدرات قتالية رفعية وزيادة اجراءات الدفاع الجوي وتنظيم التناوب القتالي تنظيما اكثر جودة والقيام به.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يتفقد وحدات الدفاع الجوي المرابطة عند الاراضي المحررة من الاحتلال
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