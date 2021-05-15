غابالا، 15 مايو (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا في 15 مايو في زيارة محافظة غابالا. أفادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا زاروا تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز مدينة غابالا ووضعوا باقة من الزهور امامه.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يزور محافظة غابالا

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