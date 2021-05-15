الرئيس الأذربيجاني يحضر حفل افتتاح جسر جديد على نهر بوم والطريق البري المتتد الى بلدة بوم
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٢٢]
غابالا، 15 مايو (أذرتاج)
تم تدشين جسر جديد على نهر بوم الذي يفصل 11 منطقة سكنية مع اجمالي سكانها 20 الف نسمة في محافظة غابالا عن مركز المحافظة والمناطق السكنية الاخرى، وكذلك افتتاح الطريق البري بطول كيلومترين الممتدة الى بلدة بوم بعد اعادة ترميمه.
افادت وكالة أذرتاج ان الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا حضروا حفل الافتتاح.
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