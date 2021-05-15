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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٦:٢٦]

    غابالا، 15 مايو (أذرتاج)

    زار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وكريمتهما ليلى علييفا كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij في غابالا.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij
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    الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij الرئيس إلهام علييف يتفقد كنيسة القديسة الأم مريم الألبانية في بلدة Nij