بدء الحصاد الأول في مزارع الشاي في لانكاران
AzerTAg.az
١٥.٠٥.٢٠٢١ [١٦:٤٣]
لانكران، 15 مايو، باقر علييف، أذرتاج
بدأ الحصاد الأول في مزارع الشاي لشركة "الشاي الأخضؤ" المساهمة "Green Tea" LLC في لانكاران.
يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه حوالي 60 متطوعاً شاركوا في حملة الحصاد الأولى في مزرعة الشاي التي تبلغ مساحتها 50 هكتاراً في بلدة إستس سو في مقاطعة لانكران.
حسب كلام رئيس المزرعة المزارع أراز ياغوبوف إنه إذا تمت حماية مزارع الشاي بشكل صحيح طوال العام وكان الطقس مناسباً فسيكون من الممكن حصاد 5 أطنان من الشاي لكل هكتار بحلول أكتوبر ونوفمبر.
وقال إنه من أجل الحصول على شاي عالي الجودة، إلى جانب الرعاية التقنية الزراعية المناسبة، من الضروري إجراء عملية المعالجة وفقاً لمتطلبات اليوم.
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