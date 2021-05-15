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    أخبار رسمية


    افتتاح سكة الحديد الى غابالا

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٨:٤٤]

    غابالا، 15 مايو (أذرتاج)

    حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا حفل افتتاح محطة سكة حديد غابالا وسكة الحديد بين محطة لاكي وغابالا.

    AZERTAG.AZ : افتتاح سكة الحديد الى غابالا
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