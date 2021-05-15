الخطوط الجوية التركية تستأنف رحلاتها إلى كنجه

باكو، 15 مايو، أذرتاج

استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلاتها من اسطنبول إلى كنجه وناختشفان. وكانت الطائرة التابعة للشركة قد وصلت صباح اليوم إلى مطار كنجه الدولي.

أفادت أذرتاج أنه حضر حفل استقبال الطائرة النائب الأول لرئيس السلطة التىفيذية لمدينة كنجه صمد توموييف والقنصل العام لتركيا في كنجه زكي أوزتورك وممثل الخطوط الجوية التركية في كنجه جابر بيتش.

وأبلغ النائب الأول لرئيس السلطة التىفيذية لمدينة كنجه صمد توموييف تهانئ رئيس السلطة التىفيذية لمدينة كنجه نظامي بيراموف لكل من القنصل العام لتركيا في كنجه زكي أوزتورك وممثلي الخطوط الجوية التركية على استئناف رحلة إسطنبول- كنجه- ناختشيفان بعد انقطاع دام 14 شهراً.

وأكد أن موقع كنجه الجغرافي ملائم للغاية. سيكون لتحرير الأراضي الأذربيجانية المحتلة وإعلان عام 2021 "عام نظامي كنجوي" وتطوير الإمكانات السياحية للمنطقة الغربية بشكل عام تأثير إيجابي على عدد السياح الذين يزورون المنطقة. ستسهل هذه الرحلة عمل السياح الذين يزورون ليس فقط كنجه فحسب، بل المناطق المحيطة.

قال القنصل العام لتركيا في كنجه زكي أوزتورك إن العلاقات التركية الأذربيجانية القائمة على الصداقة التاريخية والثقة المتبادلة والعلاقات الصادقة والتعاون رفيع المستوى تتوسع باستمرار.

كما هو معروف، يمكن لمواطني جمهورية أذربيجان السفر إلى جمهورية تركيا بدون تأشيرة فيزا بجوازات السفر الدبلوماسية و جوازات الخدمة وجوازات السفر لجميع المواطنين، وكذلك بطاقات الهوية البيومترية لمواطني جمهورية أذربيجان. ستوفر رحلة اسطنبول-كنجه- ناختشيفان للمواطنين الأذربيجانيين إمكانية الوصول إلى تركيا ومن تركيا إلى العالم.

من الجدير أنه سيتم تشغيل رحلة اسطنبول - كنجه - ناختشيفان مرتين في الأسبوع - يومي الثلاثاء والسبت. سيتم تنظيم الرحلات الجوية وفقاً لقواعد الجائحة.