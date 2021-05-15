اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الاذربيجاني ونظيره الطاجكي

باكو، 15 مايو (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره الطاجكي سراج الدين محر الدين في 15 مايو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الوزير بايراموف احاط نزيره علما بوضع التوتر الذي حدث في الحدود بين اذربيجان وارمينيا مشيرا الى ان قوات حرس الحدود الاذربيجانية تتمركز في مواقفها في الحدود مع ارمينيا وتنفذ هذه العملية بشكل منظم وعادي.

أحيط الجانب الطاجكي علما بانه وقد سبقت وحدثت بعض الاختلافات اثناء تدابير تعزيز نظام حرس الحدود في اطار وحدة اراضي اذربيجان، لكنها وجدت حلها بطريق المحادثات بحضور الاطراف الموقعة للبيان الثلاثي.

ارسل قيادة جهاز حرس الحدود الاذربيجاني فورا الى المنطقة بسبب التوتر الآخر في الحدود وأجريت محادثات مع حراس الجانب المقابل.

قال الوزير جيهون بايراموف في حديثه مع وزير خارجية طاجكستان التي ترأس حاليا منظمة معاهدة الامن الجماعي ان توجه ارمينيا بنداء الى منظمة معاهدة الامن الجماعي في هذه المسألة لا أساس له، مشيرا الى ان هذا ليس إلا محاولة قيادة ارمينيا تسييس المسألة.

وشدد الوزير جيهون بايراموف على ضرورة تسوية مثل هذا التوتر عن طريق المحادثات وبالطرق السياسية.