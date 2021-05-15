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    تحليقات تدريبية لطائرات سلاح الجو الأذربيجاني

    ١٥‎.٠٥‎.٢٠٢١ [١٩:١٧]

    باكو، 15 مايو (أذرتاج)

    وفقًا لخطة التدريب، بدأت الطائرات المقاتلة للقوات الجوية الأذربيجانية، وطائرات دون طيار منها بايراقدار، في تنفيذ تحليقات تدريبية، حسبما افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع.

    يتم تنفيذ تحليقات الطائرات من خلال مسارات محددة.

    في سياق التدريب الذي تم إجراؤه من أجل تحسين المهارات القتالية، يقوم الطيارون العسكريون ومشغلو الطائرات بدون طيار بتنفيذ المهام في الليل وفي ساعات النهار.

    خلال التدريبات، يتم إجراء استطلاع جوي من خلال تحديد إحداثيات أهداف العدو الوهمية البرية.

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