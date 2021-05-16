الجيش الاذربيجاني يبدأ تدريبات واسعة النطاق

باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

بدأ الجيش الاذربيجاني تدريبات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أنواع القوات منذ 16 مايو وذلك وفقا للخطة التي صادق عليها رئيس جمهورية أذربيجان والقائد الأعلى للقوات المسلحة. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه يشارك في التدريبات 15000 عسكري وحوالي 300 دبابة ومدرعات أخرى وحوالي 400 صاروخ من عيار مختلف وقطع مدفعية وقاذفات صواريخ ومدافع هاون وعربات مضادة للدبابات ونحو 50 طائرة عسكرية ومختلف المركبات الجوية بدون طيار.

ان الهدف من التدريبات هو إدارة الجيش والاستعداد القتالي وإعادة التجميع مع مراعاة الخبرة القتالية المكتسبة في الحرب الوطنية وكذلك تحسين التنسيق القتالي والتفاعل بين القوات الصاروخية والمدفعية والطيران والقوات الخاصة.

كما ستنفذ القوات مهاما لمنع استفزازات الجماعات المسلحة غير الشرعية وتحييد الإرهابيين في عمل مضاد خلال التدريبات التي ستستمر حتى 20 مايو.