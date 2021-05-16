باكو، 16 مايو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مايو أيار اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0181 أورو EUR 1 2.0641 دولار أسترالي AUD 1 1.3212 روبل بلاروس BYN 1 0.6746 ريال برازيلي BRL 1 0.3224 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1203 كرون دنماركي DKK 1 0.2776 لاري جورجي GEL 1 0.4984 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189 دولار كندا CAD 1 1.4044 دينار الكويت KWD 1 5.6477 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4121 بيسو المكسيك MXN 1 0.0856 جنيه مصري EGP 1 0.1085 لاي مولدوفا MDL 1 0.0958 كرون النرويج NOK 1 0.2067 زلوتي بولندا PLN 1 0.4556 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.023 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4458 دولار سنغافورة SGD 1 1.276 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1503 دولار تايوان TWD 1 0.0608 ليرة تركيا TRY 1 0.2012 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0617 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2324 كرون التشيك CZK 1 0.0811 يوان الصين CNY 1 0.2641 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3964 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5198 كرون السويد SEK 1 0.204 فرنك سويسرا CHF 1 1.886 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1506 ليرة لبنان LBP 100 0.1127 ين اليابان JPY 100 1.5546 بيسو تشيلي CLP 100 0.2427 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0161 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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