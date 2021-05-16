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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ١٦.٠٥‎.٢٠٢١ [١٣:٣٨]

    باكو، 16 مايو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 16 مايو أيار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

     

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0181

    أورو

    EUR

    1

    2.0641

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.3212

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6746

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3224

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1203

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2776

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.4984

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2189

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.4044

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6477

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4121

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0856

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1085

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0958

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.2067

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4556

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.023

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4458

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.276

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1503

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0608

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2012

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0617

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2324

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0811

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2641

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3964

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5198

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.204

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.886

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1506

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1127

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5546

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2427

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0161

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.012

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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