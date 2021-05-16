انخفاض امدادات النفط العالمية خلال أبريل

باكو، 16 مايو / أيار، (أذرتاج)

انخفضت إمدادات النفط العالمية بمقدار 150 ألف برميل خلال شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بشهر مارس وبلغ متوسطها 93 مليون و60 ألف برميل يوميا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقرير شهري أن إنتاج النفط من خارج أوبك انخفض بمقدار 180 ألف برميل إلى متوسط 67 مليون و970 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي.