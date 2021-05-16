جدول مباريات الجولة الأخيرة بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 16 مايو، أذرتاج

أعلنت إدارة دوري كرة القدم عن جدول مباريات الجولة السابعة والعشرين بدوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن الجولة تنظم في 17 مايو.

17 مايو، الاثنين

كبز كنجة – صباح الرديف باكو، الحكم رحيموف، ملعب كنجة المركزي، كنجة

زاقاتالا – نفطجي الرديف باكو، الحكم محمدوف، ملعب الخطوط الجوية التركية لكرة القدم، باكو

الجيش الرياضي – توران طاووس، الحكم رجبوف، ملعب قصبة بناء، باكو

قراباغ الرديف اغدام – قراداغ لوكباتان باكو، الحكم الله وردييف، ملعب أسكو أرينا، باكو

كشلة الرديف باكو – سومغايت الرديف، الحكم قربانوف، ملعب أي أس كا أرينا، باكو

ت الأندية ل ف ت خ هـ ن

1 نفطجي الرديف 26 19 4 3 60-17 61

2 زاقاتالا 26 18 2 6 54-30 56

3 توران طاووس 26 13 9 4 38-21 48

4 صباح الرديف 26 14 3 9 47-36 45

5 قراباغ الرديف 26 10 4 12 30-27 34

6 كشلة الرديف 26 9 3 14 31-53 30

7 قراداغ لوكباتان 26 7 5 14 28-41 26

8 كبز كنجة 26 6 7 13 29-38 25

9 سومغايت الرديف 26 5 6 15 25-48 21

10 الجيش الرياضي 26 5 5 16 29-60 20

ويتصدر قائمة الهدافين جفعروف لاعب توران برصيد 17 هدفا ويتبعه تيموروف لاعب زاقاتالا برصيد 14 هدفا وكريم زاده وقولييف لاعبا صباح الرديف برصيد 11 هدفا لكل منهما.